Россиянки выиграли все золото на клубном ЧМ по художественной гимнастике в Японии

ТАСС, 30 сентября. Россиянки Дина и Арина Аверины, а также Анастасия Сергеева завоевали все золотые медали на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в японском Такасаки.
Дина и Арина Аверины выступали во взрослом зачете, Сергеева - в юниорском. Сергеева одержала победу в своей возрастной категории, набрав по сумме упражнений 73,000 балла. Второй стала японка Аино Ямада (62,500), третьей - белоруска Яна Стрига (61,450).
Во взрослом зачете победила Дина Аверина с результатом 82,650 балла, ее сестра стала второй (80,450), израильтянка Линой Ашрам завоевала бронзовую медаль (76,150).
Согласно регламенту соревнований, победу одерживает клуб, гимнастки которого набрали в личных соревнованиях наибольшее количество баллов. Дина и Арина Аверины и Анастасия Сергеева принесли клубу "Газпром" победу, набрав суммарно 236,100 балла. Вторым стал белорусский клуб "Динамо" (209,350), третьим - "Команда Израиля" (205,450).
Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира и трехкратной - Европы. Также в ее активе по два серебра мировых и европейских первенств. Арина Аверина завоевала три золотые медали чемпионатов мира и четыре - Европы.