Победитель Гран-при России Хэмилтон в шутку пообещал Путину не обливать его шампанским

По традиции "Формулы-1" после вручения гонщикам кубков они откупоривают шампанское и устраивают символический победный душ. Зачастую "жертвами" этого праздника становятся высокопоставленные гости гонок, которые, вручив призы, не успевают покинуть подиум и оказываются промокшими под брызгами игристого напитка. В 2015 году, когда Путин вручал кубок за победу на Гран-при России также победившему тогда Хэмилтону, он попал под дождь из шампанского.

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Победитель Гран-при России "Формулы-1" Льюис Хэмилтон в шутку пообещал президенту РФ Владимиру Путину не обливать его шампанским на торжественной церемонии награждения по итогам состоявшейся в воскресенье гонки. Краткий диалог пилота с президентом состоялся перед выходом к пьедесталу почета, который с британцем Хэмилтоном из "Мерседеса" разделили его партнер по команде финн Валттери Боттас и немец Себастьян Феттель из "Феррари".

"Я уже привык вас тут награждать", - с улыбкой обратился президент России к британскому пилоту, имея в виду, что Хэмилтон уже в третий раз выигрывает российский этап. "Так и есть", - согласился спортсмен и тут же в шутку поспешил заверить главу государства: "В этот раз я не буду поливать вас шампанским, [в тот раз] это был кто-то другой". "Все нормально", - смеясь, успокоил его Путин и похлопал по плечу. "У вас все хорошо получается [в гонках]", - добавил президент и поздравил своего собеседника с очередной победой.

Позднее Путин вручил приз Хэмилтону. После того, как награды получили и другие призеры, они позволили высокопоставленным гостям покинуть подиум и лишь затем взяли в руки бутылки с шампанским.

Путин приезжал на все пять состоявшихся Гран-при России. Во всех случаях он вручал кубок победителю. Все они выступали за команду "Мерседес". Трижды здесь побеждал Хэмилтон, по одному разу Боттас и немец Нико Росберг.

Хэмилтон по итогам сочинской гонки упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайшего преследователя Феттеля.