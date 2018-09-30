Клуб "ТСК-Таврия" возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу после седьмого тура

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "ТСК-Таврия" из Симферополя возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма по футболу по итогам седьмого тура.
В воскресенье состоялся заключительный матч тура, в котором ялтинский "Инкомспорт" выиграл на своем поле у "Кызылташа" из Бахчисарая со счетом 2:0.
Результаты других матчей тура: "Евпатория" - "Океан" - 4:2, "ТСК-Таврия" - "Гвардеец" - 1:0, "Крымтеплица" - "Севастополь" - 1:1.
По итогам тура "ТСК-Таврия" набрала 15 очков, за ней следует "Крымтеплица" (13), на третьем месте "Севастополь" (12), далее "Евпатория" и " Кызылташ" (10), "Океан" (7), "Инкомспорт" (6) и "Гвардеец" (4).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".