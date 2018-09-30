Борис Ротенберг: понимания по будущему Сироткина в "Формуле-1" пока нет

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Понимания того, останется ли россиянин Сергей Сироткин в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в следующем сезоне, пока нет. Об этом ТАСС рассказал руководитель программы развития автоспорта в России SMP Racing Борис Ротенберг.
Сироткин, выступающий за команду "Уильямс", в воскресенье занял 18-е место в гонке Гран-при России. Россиянин, являющийся членом программы SMP Racing, стал последним из финишировавших.
"Сироткина на старте зажали в одном месте две машины, был контакт, - рассказал Ротенберг. - Потом он начал обгонять Стролла, тот - по тормозам, заблокировал передние колеса и чуть его [Сироткина] в стену не довез, получилось не по-спортивному. Не в Сереже проблема, он ехал, как мог".
Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в нынешнем сезоне. Контракта на следующий сезон с "Уильямсом" у него нет. "Понимания по следующему сезону пока нет, надо доехать нынешний сезон", - сказал Ротенберг.