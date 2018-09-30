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Российский байдарочник Эйгель завоевал бронзу ЧМ по гребному слалому

Первое место занял немец Ханнес Айгнер
Павел Эйгель EPA/ORESTIS PANAGIOTOU
Павел Эйгель
© EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

ТАСС, 30 сентября. Российский байдарочник Павел Эйгель занял третье место на чемпионате мира по гребному слалому в Рио-де-Жанейро.

Россиянин прошел дистанцию за 92,17 секунды. Первое место занял немец Ханнес Айгнер (89,69), второе - чех Иржи Прскавец (90,65).

Эйгель завоевал для сборной России первую медаль в истории чемпионатов мира. Наивысшим достижением российских слаломистов является бронза Олимпиады-2008 Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова в каноэ-двойке.

Чемпионат мира завершится 30 сентября.

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