Президент "Анжи": последние победы клуба связаны с тем, что футболисты сплотились

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Последние победы футболистов "Анжи" связаны с тем, что игроки объединились, заметно отличное взаимопонимание на поле. Такое мнение ТАСС высказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев.

В воскресенье "Анжи" одержал третью победу подряд, нанеся дома первое поражение лидеру чемпионата России "Зениту" (2:1). До этого команда обыграла 22 сентября на выезде "Динамо", а спустя четыре дня одолела "Чайку" из Песчанокопского (Ростовская область) в 1/16 финала Кубка России.

"У нас собрались профессионалы, имеющие чувство ответственности и гордости за клуб, в котором они играют. Последние три победы связаны с тем, что ребята объединились, между ними появилось взаимопонимание. Нужен не один день, чтобы сделать команду, она не стоит на месте. Потихоньку мы идем к созданию команды, есть дух, взаимовыручка, бешеная самоотдача", - сказал Кадиев.

По словам руководителя клуба, последние успехи команды связаны и с тем, что не все в футболе решают финансы. "У нас хороший тренер, хотя не во всех командах верят в своих тренеров. Изначально мне Магомед Мусаевич Адиев (главный тренер "Анжи" - прим. ТАСС) говорил, что не надо ждать в первых шести-семи матчах какой-то феерической атаки. Тренер наш знает, как организовать игру в обороне и атаке, поэтому я не допускаю, что мы не сохраним команду и вылетим из премьер-лиги, так как в футбол играют не деньги".

"При всем при этом я вижу, как к нам относятся другие клубы, более богатые. Конечно, у них к нам снисходительное отношение, но иногда это нам на руку. Хотя по сегодняшней игре я бы сказал, что недооценки у "Зенита" не было", - отметил Кадиев.

В следующем туре "Анжи" 7 октября сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".