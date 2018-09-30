Козак: Гран-при России "Формулы-1" 2018 года получился успешнее предыдущих

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 2018 года получился успешнее прошлогодних. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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Победителем пятого по счету Гран-при России на автодроме в Олимпийском парке в Сочи стал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.

"Все прошло успешно и все получилось. Гонка была успешнее, чем в предыдущие годы", - сказал Козак.

В следующем году Гран-при России планируется провести с 27 по 29 сентября. Российский этап проводится с 2014 года.