Целью БК УНИКС является победа в Единой лиге ВТБ или Кубке Европы

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Целью УНИКСа в предстоящем сезоне является победа в Единой лиге ВТБ или Кубке Европы. Об этом ТАСС заявил президент казанского баскетбольного клуба Евгений Богачев.

В воскресенье в матче за третье место проходящего в Москве Кубка Александра Гомельского УНИКС уступил "Олимпиакосу" со счетом 89:91.

"Пока сложно сказать, на что можем рассчитывать в предстоящем сезоне. Выступление на Кубке Гомельского ясного ответа не дает по силе команды, так как некоторые баскетболисты провели только первый матч, - сказал Богачев. - Но хочется уже что-нибудь выиграть - Еврокубок или Единую лигу ВТБ. Это сложно, но мы будем делать все возможное".

"Хочется вернуться в Евролигу, где мы совсем недавно выступали", - добавил президент казанского клуба.

Богачев также добавил, что УНИКС может продлить контракт с центровым Костасом Каймакоглу, чтобы тот выступал в Кубке Европы.

Чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 5 октября, Кубок Европы - 2 октября.