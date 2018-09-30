Газон на "Ростов-Арене" будет готов матчу РПЛ после концерта Басты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Газон на стадионе "Ростов-Арена" после концерта Басты находится в хорошем состоянии, к следующей игре Российской премьер-лиги (РПЛ) поле будет готово, сообщили ТАСС в пресс-службе стадиона в воскресенье.

Ранее футбольный клуб "Ростов" опубликовал заявление, в котором говорилось, что клуб опасается за состояние газона на стадионе из-за концерта Басты. Оператор стадиона ФГУП "Спорт-Ин" сообщал, что проведение концерта Басты 29 сентября не помешает футбольным матчам. В воскресенье в ряде СМИ были опубликованы фото газона, который якобы был поврежден еще до начала концерта.

"Все хорошо с полем, и к игре оно будет в полном порядке", - сказали в пресс-службе.

Следующий матч на стадионе "Ростов-Арена" состоится 6 октября, "Ростов" сыграет с "Оренбургом".

"Ростов-Арена" была построена к чемпионату мира в России, она вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства и встреча 1/8 финала.