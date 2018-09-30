Российский пловец Пригода завоевал золото на этапе Кубка мира в Нидерландах

ТАСС, 30 сентября. Россиянин Кирилл Пригода выиграл дистанцию 200 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился в голландском Эйндховене.

Пригода финишировал с результатом 2 минуты 1,59 секунды. Второе место занял Антон Чупков (2.01,70). Тройку замкнул японец Дайя Сэто (2.04,19).

Сборная России заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. В составе российской команды вступали Григорий Тарасевич, Владимир Морозов, Юлия Ефимова и Мария Каменева, они завершили дистанцию с результатом 1.39,00. Первое место заняла сборная Нидерландов (1.38.64), второе - команда США (1.39,14).

Ефимова также финишировала второй на дистанции 50 м брассом, Тарасевич - третьим на 100-метровке на спине. Морозов стал третьим на дистанции 50 м баттерфляем.