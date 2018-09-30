{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российский пловец Пригода завоевал золото на этапе Кубка мира в Нидерландах

Сборная России заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м
Кирилл Пригода Валерий Шарифулин/ТАСС
Кирилл Пригода
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. Россиянин Кирилл Пригода выиграл дистанцию 200 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился в голландском Эйндховене.

Пригода финишировал с результатом 2 минуты 1,59 секунды. Второе место занял Антон Чупков (2.01,70). Тройку замкнул японец Дайя Сэто (2.04,19).

Сборная России заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. В составе российской команды вступали Григорий Тарасевич, Владимир Морозов, Юлия Ефимова и Мария Каменева, они завершили дистанцию с результатом 1.39,00. Первое место заняла сборная Нидерландов (1.38.64), второе - команда США (1.39,14).

Ефимова также финишировала второй на дистанции 50 м брассом, Тарасевич - третьим на 100-метровке на спине. Морозов стал третьим на дистанции 50 м баттерфляем.

Дубровский: Климов победил в Гран-при по прыжкам на лыжах благодаря многолетней работе
В воскресенье российский спортсмен досрочно выиграл общий зачет Гран-при
Читать полностью