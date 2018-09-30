Сборные России и Индии сыграли вничью в шестом туре Всемирной шахматной олимпиады

ТАСС, 30 сентября. Сборная России сыграла вничью с командой Индии в шестом туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).

Матч завершился со счетом 2:2. Все соперники сыграли вничью.

В активе российских шахматистов четыре победы, одно поражение и ничья, в турнирной таблице они расположились на 14-м месте. У сборных Азербайджана и Польши по шесть побед в шести матчах.

В женском турнире сборная России проиграла команде Армении со счетом 1:3. Александра Костенюк и Валентина Гунина сыграли вничью в своих встречах, Александра Горячкина и Наталья Погонина потерпели поражения. На счету российских шахматисток четыре победы и два поражения, россиянки идут на 14-й позиции. Лидирует команда США.

Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России - трижды.