Дубровский: Климов победил в Гран-при по прыжкам на лыжах благодаря многолетней работе

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа россиянина Евгения Климова в общем зачете летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина стала возможна благодаря многолетней работе спортсмена, его тренера и федерации. Об этом ТАСС заявил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

В воскресенье на этапе Гран-при в Австрии 24-летний россиянин стал четвертым, что позволило ему за один этап до завершения соревнований одержать победу в общем зачете.

"Рад за Евгения. У нас давно не было побед в общем зачете соревнований любого ранга. Вдвойне приятно, что наш спортсмен стал победителем второго по рангу международного соревнования, наращивая свое преимущество от этапа к этапу. Это не спонтанная победа, а результат многолетней работы Жени и его тренера Александра Гаранина", - заявил Дубровский.

"Думаю, на этот успех повлияли и те перемены, которые были проведены в команде весной, они пошли на пользу, команда по-настоящему перезагрузилась в преддверии нового олимпийского цикла. Молодые тренеры, которые пришли в команду, создали мотивацию и настроение, которое поспособствовало успеху. Конечно, никакой эйфории нет, но тем не менее за полтора месяца до начала зимнего сезона это пойдет ребятам на пользу, и это настроение перенесется в зимний сезон. Команда на верном пути в начале олимпийского цикла", - добавил собеседник агентства.

Климов является победителем Универсиады 2015 года в Словакии в командном первенстве, а также бронзовым призером индивидуального первенства.