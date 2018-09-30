ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Кубка Гомельского по баскетболу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 87:83 в финале Кубка Александра Гомельского и в восьмой раз в истории стал обладателем титула.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник ЦСКА Нандо де Коло, в активе которого 22 очка, у "Анадолу Эфес" лучшим по результативности стал Василие Мицич (14).

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. В этом сезоне, помимо ЦСКА и "Анадолу Эфес", в турнире участвовали казанский УНИКС и греческий "Олимпиакос". ЦСКА выигрывал турнир восемь раз, также победителями становились греческий "Панатинаикос", литовский "Жальгирис" и подмосковные "Химки".