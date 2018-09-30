Каррера заявил, что ему неизвестны причины приезда Терри на матч "Спартак" - "Ростов"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что ему неизвестны причины визита на матч красно-белых против "Ростова" бывшего защитника сборной Англии Джона Терри. Об этом Каррера сказал на послематчевой пресс-конференции.

"Спартак" проиграл "Ростову" со счетом 0:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России.

В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в "Спартак" после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для "Спартака" в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего ему была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение "Спартака", защитник назвал основной причиной отказа от перехода семейные обстоятельства.

"Я не знаю", - сказал Каррера в ответ на вопрос о Терри.

В прошлом сезоне Терри выступал за "Астон Виллу" во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, он провел за клуб 36 матчей, забив один гол. По окончании сезона его контракт истек, "Астон Вилла" предлагала ему продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли прийти к соглашению.