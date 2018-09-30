Сергей Иванов: юбилей победы в Сеуле добавил романтизма прошедшему Кубку Гомельского

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Юбилей победы советских баскетболистов на Олимпиаде в Сеуле добавил романтизма прошедшему в Москве Кубку Александра Гомельского. Об этом ТАСС заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.
В воскресенье московский ЦСКА победил турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 87:83 в финале Кубка Гомельского и в восьмой раз в истории стал обладателем титула.
"С одной стороны, это традиционный турнир, но с другой - 30 лет победе на Олимпиаде в Сеуле, и это добавило романтизма, - сказал Иванов. - Команды здесь собрались приличные. "Эфес" хорошо смотрелся, и мне кажется, что в этом сезоне всем играть с ним в Стамбуле будет крайне тяжело".
"Что касается ЦСКА, то команда прибавила в "физике", игроки находятся в хорошей физической форме. Но сезон длинный, травм избежать не удастся, и длинная скамейка - это залог успешного выступления", - добавил Иванов.
Кубок Гомельского проводится с 2008 года. В этом сезоне, помимо ЦСКА и "Анадолу Эфес", в турнире участвовали казанский УНИКС и греческий "Олимпиакос".