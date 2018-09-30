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Карякин поднялся на 14-е место в рейтинге FIDE

Лидирует норвежец Магнус Карлсен
Сергей Карякин Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Карякин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. Россиянин Сергей Карякин поднялся с 15-го на 14-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте FIDE.

В активе Карякина 2760 очков. Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2839). Второе место занимает претендент на шахматную корону американец Фабиано Каруана (2827), третье - азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2820). Еще один российский шахматист, Владимир Крамник, сохранил восьмое место (2779).

В ноябре Карлсен сыграет в Лондоне с Каруаной в матче за шахматную корону.

В женском рейтинге на первом месте идет китаянка Хоу Ифань (2658), на втором - ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2561), на третьем - россиянка Екатерина Лагно (2556).

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