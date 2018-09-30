"Спартак" снова проиграл на своем поле, Каррера не стыдится игры команды

"Считаю, что стыдиться надо команде, которая не выкладывается. Я не могу жаловаться на то, как команда трудится на поле. Слово "стыд" здесь неуместно", - добавил Каррера.

"Нам надо стыдиться, потому что мы проиграли? Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Надо порой принимать и поражения", - сказал Каррера.

"Спартак" вновь не показал вразумительной игры, команда нанесла всего один удар в створ ворот соперника. Каррера изменил тактику, перейдя с 4-3-3 на 4-2-3-1, но никакого эффекта это не дало. "Спартак" снова не смог вскрыть плотную оборону соперника. В шести последних матчах красно-белые одержали лишь одну победу - над "Черноморцем", середняком третьей по силе лиги российского футбола.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Спартак" потерпел второе подряд домашнее поражение - две недели назад красно-белые уступили "Ахмату", а теперь - "Ростову". После матча главный тренер красно-белых Массимо Каррера заявил, что все происходящее с командой в последнее время не является поводом для употребления слова "стыд".

Каррера не дал внятного ответа на вопрос, что происходит и как выходить из ситуации. "Нужно смотреть вперед. Этот матч в прошлом, нужно готовиться к четвергу. Нужно оставаться спокойными и уметь подниматься с колен", - сказал итальянец.

"Да, нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины и работаю над тем, чтобы вернуть нашу игру. Думаю, мы медленно работаем с мячом. Кто-то берет на себя мало ответственности, чтобы дать решительную передачу", - добавил Каррера, затронув чисто игровые причины.

Карпин спокойно воспринял победу над "Спартаком"

"Ростов" качественно выполнил то, что уже делали многие другие соперники "Спартака" в этом сезоне, - максимально плотно сыграл в обороне и нашел свой шанс на контратаке. Победный гол на счету вышедшего на замену Александра Зуева, начинавшего профессиональную карьеру как раз в "Спартаке". Гол в ворота бывшей команды Зуев демонстративно не отпраздновал.

В этом начинании Зуева поддержал полузащитник "Ростова" спартаковский воспитанник Аяз Гулиев. "Если бы забил "Спартаку", то, как и Зуев, не праздновал бы. Неправильно это. Зачем праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила?" - сказал он.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча не стал ностальгировать по спартаковским временам и возвращаться к словам своего бывшего работодателя Леонида Федуна, назвавшего его "сбитым летчиком". "Мы взяли три очка, это единственное, что для меня значит эта победа. Результатом доволен, игрой - не во всем. Не совсем понравилось, как сыграла команда в атаке", - сказал Карпин.

"Фразу про сбитого летчика каждый день вспоминаю и не сплю. Ну что за бред?" - добавил он.

Вторая в сезоне победа в Москве (в августе ростовчане обыграли ЦСКА) позволила "Ростову" обойти армейцев и подняться на третье место.