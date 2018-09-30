Президент БК ЦСКА: Кубок Александра Гомельского получился успешным, с интригой в финале

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Завершившийся победой баскетболистов ЦСКА Кубок Александра Гомельского получился успешным, с интригой в финале и овертаймом в матче за третье место. Об этом ТАСС заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.
В воскресенье ЦСКА победил турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 87:83 в финале Кубка Гомельского и в восьмой раз в истории стал обладателем трофея. Третье место в турнире занял греческий "Олимпиакос", четвертое - казанский УНИКС.
"Приятно выиграть кубок в день 30-летия победы команды Александра Гомельского на Олимпиаде в Сеуле, - сказал Ватутин. - Турнир, безусловно, получился, интрига в финале сохранялась до последних секунд, а обладателя третьего места определил овертайм".
"Эфес" значительно усилился в сравнении с прошлым сезоном, "Олимпиакос" Блатта даже без Спанулиса в своем стиле "вытащил" полторы концовки. УНИКС, мне кажется, имеет хороший потенциал, если найдет баланс между индивидуально яркими исполнителями", - добавил президент ЦСКА.
По мнению Ватутина, преждевременно делать серьезные выводы о новичках команды. "О восторгах или разочарованиях в игре новичков ЦСКА или всей команды в целом говорить преждевременно, официальные матчи впереди, так что всем предстоит много работы. Сейчас игроки в совершенно разной степени готовности к сезону, и тренерам приходится это учитывать. В целом было приятно увидеть снова на баскетболе много знакомых лиц, теперь после выезда в Красноярск и Астану будем готовиться к первой домашней игре с "Барселоной", - заключил Ватутин.