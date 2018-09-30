Баскетболистки сборной США в 10-й раз в истории выиграли чемпионат мира

ТАСС, 30 сентября. Женская сборная США по баскетболу победила австралиек со счетом 73:56 в финальном матче чемпионата мира в Испании.

Самым результативным игроком встречи стала центровая сборной США Бриттни Гринер (15 очков), у австралиек лучшей по результативности стала форвард Аланна Смит (10).

Ранее в матче за бронзовые медали испанки со счетом 67:60 одержали победу над сборной Бельгии.

Американки в 10-й раз в истории выиграли чемпионат мира, сборная США является самой титулованной командой турнира. Американские баскетболистки третий раз подряд победили на чемпионате мира, рекорд по данному показателю принадлежит сборной СССР, которая пять раз подряд выигрывала мировое первенство в период с 1959 по 1975 год. Также в активе сборной США одно серебро и две бронзы женских чемпионатов мира. Сборная России не смогла квалифицироваться на прошедший турнир.

Место проведения следующего чемпионата мира будет определено позднее.