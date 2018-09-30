Тренер: призер ЧМ в гребном слаломе Эйгель справился со сложностями трассы

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому в Рио-де-Жанейро Павел Эйгель сумел справиться со сложностями олимпийской трассы. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной России Александр Липатов.
Эйгель завоевал для сборной России первую медаль в истории чемпионатов мира. Наивысшим достижением отечественных слаломистов является бронза Олимпиады-2008 Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова в каноэ-двойке. Россиянин прошел дистанцию за 92,17 секунды. Первое место занял немец Ханнес Айгнер (89,69), второе - чех Иржи Прскавец (90,65).
"Как и все остальные трассы олимпийского уровня, она довольно сложная. Свой отпечаток наложило и то, что ее выстроил бывший тренер олимпийского чемпиона Дэвида Флоренса. Немногие с ней справлялись, что дает бонусы Эйгелю, так как ему удалось это сделать", - сказал Липатов.
По словам тренера, Эйгель мог претендовать и на медали более высокого достоинства. "В гребном слаломе всего лишь небольшая ошибка может определить исход гонки. Было несколько маленьких досадных ошибок, которые чуть-чуть приостановили лодку и не дали ему добиться более высокого результата. Было бы одно движение у него побыстрее, исход был бы другим", - отметил он.
"Во время подготовки Эйгеля все указывало на то, что он все будет делать на высоком уровне. И мы все очень счастливы и рады, особенно за Пашу, он долго к этому шел и в конечном итоге под руководством главного тренера Жана-Ива Шетана показал такой результат", - подчеркнул Липатов.