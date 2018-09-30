Поляк Курек признан лучшим игроком чемпионата мира по волейболу

ТУРИН /Италия/, 1 октября. /ТАСС/. Поляк Бартош Курек признан самым ценным игроком чемпионата мира по волейболу 2018 года, который завершился в Турине. Об этом было объявлено после окончания финального матча турнира между сборными Польши и Бразилии.

Сборная Польши во второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу

В решающей встрече чемпионата, которая прошла в воскресенье на арене "Пала Альпитур", сборная Польши обыграла бразильцев со счетом 3-0, защитив титул сильнейшей команды мира, который она завоевала четыре года назад на домашнем турнире.

Символическая сборная турнира выглядит следующим образом:

Доигровщики - Михал Кубяк (Польша), Дуглас (Бразилия); блокирующие - Петр Новаковский (Польша), Лукас (Бразилия); либеро - Павел Заторский (Польша); связующий - Мика Кристенсон (США); диагональный - Мэттью Андерсон (США).

Сборная США на турнире заняла третье место, обыграв в матче за бронзовые награды команду Сербии (3-1).

Команда России под руководством Сергея Шляпникова не сумела попасть в число четырех сильнейших сборных чемпионата мира, проиграв оба матча на третьем групповом этапе.