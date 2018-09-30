Овечкин забросил шайбу в последнем матче перед стартом сезона НХЛ

ТАСС, 1 октября. "Вашингтон" обыграл "Сент- Луис" со счетом 5:2 в домашнем матче, который стал последним для обеих команд перед стартом регулярного чемпионата сезона-2018/19 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В составе "Вашингтона", который в прошлом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, шайбы забросили Бретт Коннолли (38-я минута), Овечкин (41), Ти Джей Оши (42), Ник Дауд (53) и Деванте Смит-Пелли (60). У "Сент-Луиса" отличились Роберт Томас (25) и Джордан Шмалтц (51).
Овечкин провел на площадке 18 минут и 41 секунду, успев нанести один бросок, который стал голевым, и совершить один силовой прием. Российский центрофорвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов нанес шесть бросков по воротам "Сент- Луиса" за почти 22 минуты на льду. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, сыграв 19 минут 52 секунды.
Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отдал результативную передачу и нанес один бросок за 19 минут на площадке. Нападающий Владимир Тарасенко не принимал участия в игре.
Новый сезон "Вашингтон" начнет домашним матчем против "Бостона", который состоится в ночь на 4 октября. "Сент- Луис" свою первую игру проведет на следующий день дома против "Виннипега".