Сергей Иванов: FIBA и Евролига должны решить скандальную ситуацию с календарями

"В предстоящем сезоне Евролиги как минимум 12 команд из 16 будут претендовать на высокие места - это очень много, такого никогда не было, - сказал Иванов. - В восьмерку в этом году будет сложнее попасть, чем в прошлом. Каждый матч будет иметь очень большое значение".

"В этой связи нельзя не упомянуть о скандальной ситуации с календарями. Надо решать, что-то делать, потому что в конечном счете в противостоянии FIBA и Евролиги проигравшими остаются клубы и игроки. И, конечно, болельщики. Потому что такой отборочный турнир ведет к тому, что квалифицируются на Кубок мира одни игроки, а выступать там будут совсем другие", - отметил Иванов.

По мнению почетного президента Единой лиги ВТБ, Олимпиада становится более значимым турниром, чем Кубок мира (ранее - чемпионат мира). "Недавно читал, что 200 сильнейших баскетболистов в чемпионате мира не участвуют. Если так дальше пойдет, то сильнейшим турниром будет Олимпиада, где действительно все сильнейшие собираются", - сказал Иванов.

Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.