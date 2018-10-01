Защитное покрытие позволило сохранить поле "Ростов-Арены" во время концерта Басты

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитное покрытие позволило сохранить газон "Ростов-Арены" во время концерта Басты. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе компании "Спорт-Ин", которая осуществляет управление ареной.

Ранее в пресс-службе "Ростов-Арены" сообщили, что газон стадиона после мероприятия не пострадал и будет готов к матчу 10-го тура чемпионата России по футболу "Ростов" - "Оренбург", который пройдет 6 октября.

"Газон во время концерта был защищен искусственным защитным покрытием, который обеспечивает воздухообмен и возможность полива травы, - рассказали в пресс-службе. - Наши агрономы по истечении 1,5 суток исследовали состояние газона и заключили, что поле абсолютно не пострадало и готово принять игру "Ростова" с "Оренбургом".

Ранее футбольный клуб "Ростов" опубликовал заявление, в котором говорилось, что клуб опасается за состояние газона на стадионе из-за концерта Басты. Оператор арены сообщал, что проведение концерта Басты 29 сентября не помешает футбольным матчам. В воскресенье в ряде СМИ были опубликованы фото газона, который якобы был поврежден еще до начала концерта. "К состоянию самого газона это фото не имеет никакого отношения", - отметили в пресс-службе.