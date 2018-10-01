Более 19 тысяч билетов продано на матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Шальке"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" реализовал более 19 тысяч билетов на матч футбольной Лиги чемпионов с немецким "Шальке". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Шальке" пройдет в среду, начало - 19:55 мск. Встреча состоится на стадионе "РЖД-Арена", который вмещает 27 302 зрителя.

"На данный момент продано более 19 тысяч билетов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около тысячи болельщиков "Шальке" планируют посетить предстоящую игру. Гостевая квота составляет 1300 билетов.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в Стамбуле со счетом 0:3. "Шальке" на домашнем стадионе в Гельзенкирхене сыграл вничью с португальским "Порту" (1:1).