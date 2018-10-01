СМИ: Гвардиола отстранил игрока "Манчестер Сити" Менди от тренировок из-за опоздания

ТАСС, 1 октября. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на неделю отстранил французского защитника Бенжамена Менди от тренировок с основной командой из-за опоздания на восстановительные процедуры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

В воскресенье, 23 сентября, 24-летний Менди на три часа опоздал на занятия для восстановления после травмы. У француза ранее был диагностирован ушиб стопы. Менди опоздал на базу, так как в субботу он был в Лондоне на боксерском поединке британца Энтони Джошуа и россиянина Александра Поветкина.

Как сообщает издание, как только Менди вошел в кабинет Гвардиолы, испанский тренер выгнал его. В пятницу специалист сообщил журналистам, что француз работает на тренировках каждый день. Но согласно информации источника Goal, Менди был отстранен главным тренером от занятий с основной командой на неделю.

Менди перешел в "Манчестер Сити" прошлым летом из "Монако" за 58,1 млн евро. На тот момент он стал самым дорогим защитником в истории футбола, в январе 2018 года этот рекорд был побит голландцем Вирджилом ван Дейком, которого "Ливерпуль" купил у "Саутгемптона" за 84 млн евро.

Большую часть прошлого сезона Менди пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена, полученного в сентябре. Всего французский защитник провел 13 матчей за "Манчестер Сити" и отдал пять голевых передач. После семи туров в чемпионате Англии Менди делит первое место в списке лучших ассистентов лиги вместе с греческим защитником "Уотфорда" Хосе Холебасом. Оба футболиста отдали по четыре результативных паса.