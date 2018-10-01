Алаев: РФС принимает решение Акинфеева об уходе из сборной России

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) принимает и понимает решение вратаря Игоря Акинфеева о завершении выступлений за сборную России. Об этом ТАСС сообщил и. о. президента РФС Александр Алаев.

"Сегодня стало известно о том, что наш выдающийся голкипер Игорь Акинфеев завершил выступления за национальную сборную России. Наверное, нет смысла лишний раз рассуждать о заслугах Игоря перед российским футболом, - сказал Алаев. - Более 100 матчей за сборную России уже говорят о многом. Безусловно, это в какой-то степени грустное событие, но мы понимаем и принимаем выбор Акинфеева, так как он абсолютно точно представляет свое состояние и возможности выступления на высоком уровне".

"От лица Российского футбольного союза, сборной России хотел бы поблагодарить Игоря Акинфеева прежде всего за то отношение к сборной России. Высочайший профессионализм, потрясающая самоотдача, лидерские качества - все это свойственно ему в полной мере. Желаю успешного продолжения выступления за ЦСКА и всего самого наилучшего!", - добавил он.

Акинфеев дебютировал в сборной России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды в ее истории. Он входил в заявку сборной на чемпионате Европы 2004 года. На чемпионате Европы 2008 и 2016 годов, а также на чемпионате мира 2014 и 2018 годов Акинфеев провел все матчи за национальную команду. В составе сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.