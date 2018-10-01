Немецкий судья Зиберт назначен на матч группового этапа ЛЕ "Спартак" - "Вильярреал"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом обслужит матч второго тура группового этапа Лиги Европы по футболу между российским "Спартаком" и испанским "Вильярреалом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч группы G пройдет 4 октября в Москве на стадионе "Спартак". Начало встречи - 22:00 мск.

Ассистентами Зиберта будут Ян Зайдель и Майк Пикель, дополнительными ассистентами - Харм Осмерс и Бенджамин Кортус. Кристиан Гиттельманн назначен четвертым рефери на игру.

В первом матче группового раунда Лиги Европы "Спартак" на выезде проиграл венскому "Рапиду" со счетом 0:2. "Вильярреал" дома сыграл вничью с шотландским клубом "Рейнджерс" (2:2).

Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком назначена на матч второго тура группового этапа турнира между российским "Зенитом" и чешской "Славией". Ассистентами Гечека на матче будут Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, дополнительными ассистентами - Мете Калкаван и Барыш Шимшек. Серкан Ок назначен четвертым рефери.

Матч группы С пройдет 4 октября на стадионе "Санкт- Петербург", начало встречи - 19:55 мск. В первом туре "Зенит" в гостях сыграл вничью с датским "Копенгагеном" (1:1), а "Славия" дома победила французский "Бордо" (1:0).