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Лига Европы

Российский судья Безбородов назначен на матч группового этапа ЛЕ "Андерлехт" - "Динамо"

Встреча группы D пройдет 4 октября в Брюсселе на стадионе "Констант Ванденсток"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы между бельгийским "Андерлехтом" и хорватским "Динамо" (Загреб). Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы D пройдет 4 октября в Брюсселе на стадионе "Констант Ванденсток". Начало матча - 19:55 мск.

Асситентами Безбородова будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительными ассистентами - Алексей Еськов и Кирилл Левников. Четвертым судей назначен Дмитрий Мосякин.

Для Безбородова этот матч станет третьим в нынешнем еврокубковом сезоне. Ранее он отсудил ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим АЕКом и шотландским "Селтиком" (2:1). Также он был назначен на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между норвежским "Сарпсборгом" и израильским "Маккаби" (Тель-Авив) (3:1).

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