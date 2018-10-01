Малафеев пожелал Луневу стать первым номером сборной России после ухода Акинфеева

"Вратарская линия в России совсем не слабая, почти все основные вратари в нашем чемпионате россияне, и главному тренеру будет из кого выбрать. Кто заменит Игоря? Стоит просто посмотреть последние матчи команды и увидеть, кто чаще всего занимал место в воротах, а это Лунев", - заявил Малафеев.

"Здесь нужно говорить о том, что никогда нельзя расслабляться ни на секунду, потому что на основе выступления за клуб тебя будут вызывать в сборную. В этой ситуации Андрею нужно воспользоваться по максимуму своим шансом, хочу пожелать, чтобы ему это удалось. Это будет хорошо как для него, так и для клуба и сборной", - добавил он.

Как подчеркнул Малафеев, спокойствие и профессионализм Акинфеева не раз выручали сборную России. "Успехи сборной связаны с игрой Акинфеева, как и многих других футболистов, его спокойствие и профессионализм, умение в нужную минуту спасти команду помогало достигать определенных результатов. Вспоминается удачное выступление нашей сборной на Евро-2008, там была одна из самых сильных команд 2000-х. И потом Игорь часто выручал, и самым лучшим турниром стал чемпионат мира у нас в стране", - отметил собеседник агентства.

Слухи ходили

По словам Малафеева, решение такой степени серьезности никогда не принимается эмоционально. "Слухи ходили, дыма без огня не бывает, у Игоря есть, наверное, как физические, так и психологические причины. Такое тяжелое решение не принимается просто так, я могу сказать это по своему опыту. Ты сопоставляешь многие моменты, пытаешься выстроить логику принимаемого решения, и, конечно, оно не является эмоциональным", - подытожил бывший голкипер национальной команды.

Акинфеев дебютировал за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды в ее истории. В составе российской сборной Акинфеев принял участие в чемпионатах Европы 2008 года, где вместе с командой завоевал бронзовую награду, 2012 и 2016 годов, а также в чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.