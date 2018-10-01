Эксперт: трудности шахматистов РФ на олимпиаде ожидаемы, Карякин и Крамник в кризисе

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Неудачное выступление российской сборной на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми не является сюрпризом - лидеры команды гроссмейстеры Сергей Карякин и Владимир Крамник находятся в кризисе. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер, шахматный аналитик Сергей Шипов.

В воскресенье сборная России сыграла вничью с командой Индии - 2:2. В активе российских шахматистов четыре победы, одно поражение и ничья, в турнирной таблице они расположились на 14-м месте.

"Трудности мужской сборной России были предсказуемы. Были вопросы по составу, подготовке команды. Сейчас же очевидно, что лидеры сборной находятся в определенном кризисе, это касается Карякина и Крамника", - сказал Шипов.

"Сборная России не является фаворитом этой олимпиады - это понятно. Удивительно же другое, то, с кем и как терялись очки, - продолжил Шипов. - Фавориты же - сборные США, Азербайджана и Польши. Поляки вообще стали сенсацией олимпиады со знаком плюс".

Женская сборная России может претендовать на медали

По мнению Шипова, женская сборная России, несмотря на не совсем удачный старт, может претендовать на медали: "Выступление женской сборной России является неожиданностью. Я не знаю специалистов, которые могли бы предсказать потерю очков наших шахматисток в тех матчах, где это случилось. Сейчас все, что остается нашей сборной, - побеждать во всех оставшихся пяти матчах, это может принести медаль, правда, непонятно какого достоинства".

На счету российских шахматисток четыре победы и два поражения, россиянки идут на 14-й позиции. Лидирует команда США. "Тем не менее именно наша женская сборная имеет шансы на медали. Состав у нас боевой, проверенный - вызвали всех сильнейших. В наших девушек я верю. А мужчинам надо совершить подвиг", - добавил собеседник агентства.

Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России - трижды.