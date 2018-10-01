Мутко: Акинфеев положительно влиял на атмосферу в сборной России

В понедельник 32-летний Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, на домашнем чемпионате мира 2018 года дошел с командой до 1/4 финала.

"Когда яркие игроки, лидеры завершают карьеру, то с одной стороны это всегда немного грустно. Может, даже иногда и тревожно, поскольку Игорь столько лет верой и правдой служил сборной России, был лидером. Кроме того, что это большой спортсмен, он еще и порядочный и открытый человек, очень здорово влиявший на атмосферу в команде", - сказал Мутко.

"Понятно, что у него есть желание сосредоточиться на карьере (в клубе), потому что есть и травмы, сложнее восстанавливаться. В целом мы должны его поблагодарить за его труд. Он настоящий спортсмен и большой футболист. Ему низкий поклон, большое спасибо, и надеюсь, что он еще будет радовать нас и ЦСКА", - добавил Мутко.

В последних двух матчах сборной России, против турок и чехов, в воротах команды сыграл вратарь "Зенита" Андрей Лунев. "Он потихоньку занимает его место, надеюсь, что так и будет дальше. Тот, кто будет играть вместо Акинфеева, продолжит лучшие традиции российской вратарской школы", - подчеркнул Мутко.

Акинфеев впервые сыграл за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды за ее историю. Всего он провел 111 матчей за сборную России, пропустил 95 мячей и 33 раза отстоял "на ноль".