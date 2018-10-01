Черчесов: Лунев будет основным вратарем сборной России после ухода Акинфеева

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Андрей Лунев будет основным вратарем сборной России по футболу после ухода из национальной команды Игоря Акинфеева. Об этом заявил журналистам главный тренер команды Станислав Черчесов.

В понедельник 32-летний Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России. Акинфеев не играл в двух предыдущих матчах, основным вратарем был Лунев, выступающий за "Зенит".

"Конкуренция была всегда. Акинфеев играл хорошо и был номером один, у нас никогда вопросов не возникало", - сказал Черчесов.

"Лунев отыграл тот сбор так, как надо. Мы знаем его, верим в него. На сегодня у нас в этом плане сомнений нет", - добавил он.

На счету 26-летнего Лунева пять матчей за сборную России. Также в сборную России на матчи Лиги наций с командами Швеции и Турции вызваны Антон Шунин и Маринато Гилерме.