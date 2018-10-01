Черчесов: появление Чалова в составе сборной России пока не ожидается, всему свое время

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Появление лучшего бомбардира чемпионата России по футболу Федора Чалова в составе национальной команды пока не ожидается. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В понедельник был объявлен состав сборной России на предстоящие матчи Лиги наций против команд Швеции и Турции. 20-летний Чалов, с семью мячами возглавляющий таблицу бомбардиров Российской премьер-лиги (РФПЛ), не попал в состав.

"Чалов и в прошлый раз не ожидался (в составе), и в этот. Всему свое время. За эти два года, думаю, мы показали вам делом, что в каких-то вещах есть всегда логика. Мы стараемся спокойно на все реагировать и принимать те решения, которые необходимы", - сказал он.

Черчесов подчеркнул, что тренерский штаб пока не рассчитывает на молодых футболистов, регулярно выступающих за свои клубы, включая спартаковцев Александра Максименко, Николая Рассказова и Александра Ломовицкого. "Игра в клубе и сборной - разные вещи. Этим футболистам надо проявлять себя, во-первых в молодежной сборной, и добиваться результата. Вот и все", - сказал главный тренер.

В сентябре Черчесов летал в Нижний Новгород на отборочный матч чемпионата Европы между молодежной сборной России и командой Сербии (1:2). "И что-то не увидел тех, кто бы нас мог усилить. И это им посыл, что если хотят в первую сборную попадать, надо в молодежной проявлять себя", - отметил тренер.

Сборная России сыграет со шведами 11 октября в Калининграде, с турками - 14 октября в Сочи.