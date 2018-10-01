Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную Аргентины по футболу

ТАСС, 1 октября. Нападающему испанской "Барселоны" Лионелю Месси не стоит возвращаться в сборную Аргентины, так как футболиста всегда обвиняют в неудачах национальной команды. Такой совет Месси дал чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал FourFourTwo.

На чемпионате мира в России сборная Аргентины дошла до 1/8 финала, где проиграла французам (3:4), которые впоследствии стали победителями турнира. После завершения чемпионата Месси не вызывался в национальную команду. Он пропустил товарищеские матчи в сентябре и не был вызван на предстоящие игры с командами Ирака и Бразилии.

"Я бы хотел, чтобы Месси послал нас всех к черту. Он не виноват в том, что сборная Аргентины не стала чемпионом мира. Да, наши надежды были связаны с ним, но так бывает, на скачках вы надеетесь, что ваша лошадь победит, но она приходит только восьмой. В "Формуле-1" Себастьян Феттель имеет отличную машину, но проигрывает Льюису Хэмилтону", - заявил Марадона.

"Сегодня сборная Аргентины играет не для меня, не для болельщиков. Они не вызывают у людей настоящих эмоций, мы потеряли это, лишились страсти. Команда Аргентины играет против сборных Никарагуа и Мальты, так не должно быть. Весь наш престиж мы спустили в туалет", - добавил чемпион мира.

"Я бы сказал Месси не возвращаться в сборную, завершить карьеру в национальной команде. Сборная Аргентины из игроков младше 15 лет проигрывает - виноват Месси, "Расинг" и "Бока Хуниорс" проигрывают в чемпионате - виноват Месси. Он всегда виноват во всем. Хватит, посмотрим, как сборная справится без Месси, посмотрим, насколько они крутые без него", - добавил Марадона.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в четырех чемпионатах мира, лучший результат при нем аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (128 матчей, 65 голов).