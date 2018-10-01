Футболист ЦСКА Щенников не сыграет в матче Лиги чемпионов против "Реала"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футболист московского ЦСКА Георгий Щенников пропустит матч Лиги чемпионов против испанского "Реала". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и испанским "Реалом" пройдет 2 октября, начало в 22:00 мск на стадионе "Лужники".

"Щенников не примет участие в завтрашнем матче. У него разные проблемы со здоровьем, и он никак не может восстановиться", - сказал Гончаренко.

Гончаренко, комментируя общее состояние своей команды в преддверии матча с "Реалом", отметил, что ему нравятся изменения, которые произошли в составе команды. "Сейчас мы находимся на первой ступеньке становления команды. Мы смогли заменить ветеранов молодыми и дерзкими футболистами, за исключением травмированных, у нас идеальное сочетание атаки и обороны. Возможно, даже больше сконцентрированы на атакующие действия, но в целом все хорошо", - отметил специалист.

Также, по мнению Гончаренко, уход нападающего Криштиану Роналду прибавил "Реалу" сплоченности. "Команда находится в поиске своей игры, и они распределили нагрузку на остальных игроков. Нельзя говорить, что они стали играть лучше, потому что Роналду много забивал, но сплоченности у "Реала" прибавилось", - заключил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что матч пропустят защитник "Реала" Серхио Рамос и полузащитник Гарет Бэйл.