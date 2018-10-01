Около 4 тыс. человек обеспечат безопасность на матче Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на матче футбольной Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал", который пройдет 2 октября в Москве на стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Будет задействовано около 2,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии и около 1,5 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб. "В рамках реализации мер по обеспечению безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками", - говорится в сообщении пресс-службы.
ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях сыграл вничью с чешкой "Викторией" (2:2), "Реал" дома был сильнее "Ромы" (3:0).