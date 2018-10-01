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Сборные по футболу

Максименко и Чалов вошли в состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2019

Всего было вызвано 23 футболиста
Федор Чалов Денис Тырин/ТАСС
Федор Чалов
© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко, его одноклубник нападающий Георгий Мелкадзе и форвард столичного ЦСКА Федор Чалов включены в состав молодежной сборной России на два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Полностью состав из 23 игроков выглядит следующим образом:

  • вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Матвей Сафонов ("Краснодар");
  • защитники: Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак"), Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Никита Чернов (ЦСКА), Виталий Стежко ("Пюник", Армения);
  • полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Арсенал" Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов"), Илья Жигулев ("Урал"), Игорь Коновалов ("Рубин"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Владислав Пантелеев ("Спартак"), Роман Тугарев ("Локомотив"), Даниил Фомин ("Нижний Новгород");
  • нападающие: Георгий Мелкадзе ("Спартак"), Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России в октябре проведет два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. 12 октября в Туле российские футболисты сыграют с македонцами, 16 октября - в выездном матче в Санкт-Пельтене встретятся с австрийцами.

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