Максименко и Чалов вошли в состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2019

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко, его одноклубник нападающий Георгий Мелкадзе и форвард столичного ЦСКА Федор Чалов включены в состав молодежной сборной России на два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Полностью состав из 23 игроков выглядит следующим образом:
- вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Матвей Сафонов ("Краснодар");
- защитники: Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак"), Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Никита Чернов (ЦСКА), Виталий Стежко ("Пюник", Армения);
- полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Арсенал" Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов"), Илья Жигулев ("Урал"), Игорь Коновалов ("Рубин"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Владислав Пантелеев ("Спартак"), Роман Тугарев ("Локомотив"), Даниил Фомин ("Нижний Новгород");
- нападающие: Георгий Мелкадзе ("Спартак"), Федор Чалов (ЦСКА).
Сборная России в октябре проведет два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. 12 октября в Туле российские футболисты сыграют с македонцами, 16 октября - в выездном матче в Санкт-Пельтене встретятся с австрийцами.