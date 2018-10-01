Суд Швейцарии оставил в силе дисквалификацию перуанского футболиста Герреро

ТАСС, 1 октября. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию нападающего бразильского футбольного клуба "Интернасьонал" и сборной Перу Паоло Герреро, оставив его дисквалификацию за допинг в силе. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее в августе суд возобновил дисквалификацию Герреро, которая была приостановлена в мае. На тот момент по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) перуанцу оставалось отбыть восемь месяцев дисквалификации. Таким образом, он не сможет выйти на поле до апреля 2019 года.
Международная федерация футбола (ФИФА) в декабре 2017 года дисквалифицировала Герреро на один год из-за положительной допинг-пробы, выявившей употребление кокаина. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА принял решение сократить дисквалификацию до шести месяцев. Представители футболиста и Всемирного антидопингового агентства (WADA) подали жалобы в CAS, который увеличил срок отстранения Герреро до 14 месяцев. В мае суд удовлетворил апелляцию футболиста на решение CAS и приостановил дисквалификацию в немедленном порядке.
Герреро смог выступить на чемпионате мира в России. Форвард сыграл в трех матчах группового этапа и забил гол в победном матче против сборной Австралии (2:0). Всего Герреро провел за сборную Перу 89 матчей, в которых забил 35 голов.
34-летний Герреро перешел в "Интернасьонал" из бразильского "Фламенго" ранее в августе. За свой новый клуб он пока ни провел ни одного матча.