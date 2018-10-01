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Прядкин: двери в сборную России для Акинфеева всегда открыты

В понедельник 32-летний вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что для завершившего карьеру в сборной России вратаря Игоря Акинфеева всегда будут открыты двери в национальную команду.

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"Знаю Акинфеева с 2005 года. Своей игрой в сборной и футбольном клубе ЦСКА он давно заслуживает почет и уважение. Уверен, что Игорь еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты", - сказал Прядкин ТАСС.

В понедельник 32-летний Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России. В составе команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, на домашнем чемпионате мира 2018 года дошел с командой до 1/4 финала. Акинфеев впервые сыграл за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды за ее историю. Всего он провел 111 матчей за сборную России, пропустил 95 мячей и 33 раза отстоял "на ноль".

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