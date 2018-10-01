Тренеры ФК "Реал" не взяли на игру с ЦСКА Рамоса, чтобы дать ему отдохнуть

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не приехал в Москву на матч Лиги чемпионов по футболу с ЦСКА, поскольку тренерский штаб решил дать ему отдохнуть. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги.

"У нас всегда есть диалог с любым игроком. Серхио Рамос уже сыграл больше всех минут у нас в чемпионате. Он должен играть до конца сезона, и у него должны остаться силы", - сказал Лопетеги.

По словам Лопетеги, тактика игры в обороне армейцев может создать дополнительные сложности для "Реала". "Наша задача продолжать в том же духе, все матчи очень сложные, и чем больше моментов мы создадим, тем больше вероятность, что забьем. ЦСКА очень серьезный соперник, который неплохо играл с "Викторией" (в первом туре), у него хорошие игроки, и наша задача побеждать. Дополнительной сложностью для нас может быть то, что пока непонятно, будет ли у соперника пять защитников или четыре", - отметил тренер.

Ранее Лопетеги возглавлял сборную Испании, однако до старта команды на чемпионате мира испанская федерация футбола расторгла с ним контракт, узнав, что специалист договорился с мадридским клубом. "Я не думал о том, что мог приехать на стадион "Лужники" как тренер сборной. "Лужники" - один из больших и прекрасных стадионов, но мы сконцентрированы на матче, чтобы достичь поставленной цели", - подчеркнул тренер.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал" пройдет 2 октября на стадионе "Лужники", начало игры в 22:00 мск.