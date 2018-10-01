Варан: время начала матча Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал" не является идеальным

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Время начала матча футбольной Лиги чемпионов между московским ЦСКА и мадридским "Реалом" не является идеальным. Такое мнение журналистам высказал защитник испанского клуба Рафаэль Варан.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал" пройдет 2 октября на стадионе "Лужники", начало игры в 22:00 мск.

"Не думаю, что это идеальное время для начала поединка. Но мы не можем принимать здесь никаких решений. Нам нужно быть готовым к этому и постараться адаптироваться к таким условиям", - сказал Варан.

С нынешнего сезона матчи Лиги чемпионов начинаются в 19:55 и в 22:00 по московскому времени.

Защитник сборной Франции Варан является победителем чемпионата мира 2018 года, финал которого проходил в "Лужниках". "Этот стадион останется в моем сердце", - отметил он.

Защитник высказался по поводу нынешней игры своей команды. "Мы готовимся к этому матчу, нам надо выложиться полностью, чтобы достичь успеха. Понимаем, что у нас сильная команда, можем обыграть любого соперника, сезон длинный. Соперники по особому настраиваются, чаще против нас играют серьезно и сконцентрировано, и мы стараемся играть от матча к матчу лучше", - отметил он.