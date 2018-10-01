ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей шайбы забросили Грег Скотт (11-я минута) и Максим Шалунов (14), которому ассистировал Александр Попов. Для Попова эта результативная передача стала 200-й в матчах регулярного сезона КХЛ. У хозяев отличился Антон Бурдасов (52), который набирает очки четвертый матч подряд (две шайбы и две передачи).

За три десятых секунды до конца матча датский защитник "Салавата" Филип Ларсен забросил шайбу и сравнял счет. Но после просмотра видеоповтора судьи отменили шайбу, так как она была заброшена ударом ногой.

ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы набрали 18 очков и поднялись на второе место в Западной конференции. "Салават Юлаев" проиграл второй матч подряд. Уфимцы, в активе которых 17 очков, занимают пятое место на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 3 октября на выезде сыграет с астанинским "Барысом". "Салават Юлаев" 5 октября на своем льду встретится с братиславским "Слованом".

В другом матче дня челябинский "Трактор" дома победил московское "Динамо" со счетом 1:0. Для "Динамо" это поражение стало четвертым кряду, столичный клуб занимает 10-ю позицию на Западе (9 очков). "Трактор" расположился на девятой строчке на Востоке (11).