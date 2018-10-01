Церемония проводов сборной России на юношескую Олимпиаду прошла в аэропорту Шереметьево

"Вы будете защищать цвета своих клубов и цвета флага своей страны. Вы прошли подготовку, и вы готовы к стартам. Я очень рад, что эта сборная, в отличие от спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане в этом году, выступит под российским флагом. Мы провожаем веселую, дружную, молодую, и, главное, очень сплоченную команду", - заявил Поздняков.

"Хочу пожелать вам всем удачи и побед. Я с большим трепетом и любовью отношусь к каждому из вас, я буду находиться с вами в Аргентине и переживать за вас, болеть. Наслаждайтесь моментом, будьте модными, красивыми, спортивными", - сказала в свою очередь Задорина.

"Надеюсь, что все пожелания и замечания, которые сегодня прозвучали в ваш адрес, дадут вам уверенности, потому что мы в вас верим. Я знаю, как это тяжело, поэтому ни о чем не думайте, вы уже сделали все, чтобы быть на юношеской Олимпиаде, будьте свободными. Весело, с гордостью за свою страну, за свою семью идите на старты, а мы, болельщики, будем в вас верить несмотря ни на что. Мы верим, что вы лучшие, идите к своей мечте, и удачи вам!" - заключила Великая.

Олимпийское знамя вручено Колесникову

После приветственных слов Поздняков вручил пловцу Клименту Колесникову олимпийское знамя. 18-летний Колесников, который является рекордсменом мира на дистанции 50 м на спине и на 100 м на спине на короткой воде, а также многократным чемпионом Европы, коротко заметил, что сборная не подведет страну.

Церемония завершилась выступлением известной российской певицы Аниты Цой и общей фотосессией.

Россию на соревнованиях будут представлять 94 спортсмена в 27 видах спорта. Юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Аргентины с 6 по 18 октября.