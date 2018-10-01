Отцу Хабиба Нурмагомедова не пояснили причин отказа в предоставлении визы США

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Отцу и тренеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову отказали в предоставлении визы США без объяснения причин. Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции в Махачкале.

"Я попробовал [в посольстве] в Стамбуле, отказали без объяснений [причин]", - сказал тренер.

Нурмагомедов-старший в пятницу прошел собеседование в посольстве США в Стамбуле, чтобы получить разрешение на въезд в страну, где 6 октября пройдет поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

Специалист считает, что решающего влияния на исход боя его отсутствие не окажет. "Десять раз он без меня выступал и одиннадцатый раз выступит. Мне все-таки хотелось быть рядом там", - пояснил Абдулманап Нурмагомедов.

Специалисту аннулировали визу в США несколько лет назад. "Мне помогали делать юристы визу, объяснили тем, что на одну точку нельзя выходить с двумя флагами чужой страны. То, что было во время боя Ислама Махачева, я вышел с двумя флагами, это было нарушением. Административный штраф и аннулировали мою визу, которая была на три года, через год", - отметил Нурмагомедов-старший.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.