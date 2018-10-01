Сборные России и Сербии сыграли вничью в седьмом туре Всемирной шахматной олимпиады

ТАСС, 1 октября. Сборная России сыграла вничью с командой Сербии в седьмом туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).

Матч завершился со счетом 2:2. Единственным из российских шахматистов, победивший в понедельник, стал Владимир Крамник. Сергей Карякин и Никита Витюгов завершили свои партии вничью, а Дмитрий Яковенко потерпел поражение.

В активе сборной России четыре победы на турнире, две ничьи и одно поражение. В таблице россияне занимают 23-е место. Единоличное лидерство после седьмого тура захватила сборная Азербайджана, сыгравшая вничью с командой Польши.

В женском турнире сборная России выиграла у команды Греции со счетом 3:1. Александра Костенюк, Александра Горячкина и Ольгя Гиря победили в своих партиях, Валентина Гунина потерпела поражения. На счету российских шахматисток пять побед и два поражения на Олимпиаде. Сборная России занимает 16-е место, лидерство делят команды Армении, Украины и Китая.

Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России - трижды.