Нурмагомедов перед боем с Макгрегором сбрасывает более 1 кг в сутки

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, который пройдет в Лас- Вегасе 6 октября, сбрасывает больше 1 кг в сутки. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Махачкале отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Я думаю, до середины второго раунда будет ясно, каким образом будет протекать бой. Я надеюсь, как и все остальные бои, будут идти по тому руслу, как планировали. Эмоциональная подготовка у нас лучше. С утра вес был 78 кг, после парной - 75 с половиной", - сказал он, уточнив, что сгонка веса у Хабиба Нурмагомедова идет по плану, даже с опережением.

В марте 2017 года из-за аномальной сгонки веса Нурмагомедовым был отменен его бой с американцем Тони Фергюсоном.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.