Порядка 200 болельщиков поддержат "Реал" в матче Лиги чемпионов с ЦСКА

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около 200 болельщиков поддержат мадридский "Реал" в матче Лиги чемпионов по футболу с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Матч второго тура группового этапа турнира пройдет 2 октября на стадионе "Лужники", начало игры в 22:00 мск.

"Нашу команду поддержат 180-200 болельщиков", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ЦСКА сообщили ТАСС, что продано чуть больше 60 тысяч пакетов билетов на три домашних матча армейцев в Лиге чемпионов с "Реалом", итальянской "Ромой" (7 ноября) и чешской "Викторией" (27 ноября).

Стадион "Лужники", реконструированный к чемпионату мира 2018 года, вмещает 81 тыс. зрителей.