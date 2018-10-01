Книга о Хабибе Нурмагомедове выйдет в ближайшие дни

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Книга-автобиография российского бойца смешанного стиля (ММА), обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова выйдет в ближайшие дни. Об этом сообщил на пресс-конференции в Махачкале отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объявлял о завершении работы над книгой под названием Khabib Time.

"Книга-биография Хабиба состоит из 285 страниц. Она будет выпущена на днях", - сказал отец спортсмена.

Бой Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул UFC в легком весе, которым владеет россиянин.