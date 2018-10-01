Великобритания подтвердила ФИФА намерение собрать единую женскую сборную к ОИ-2020

ТАСС, 1 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) получила письменное подтверждение от четырех британских ассоциаций о намерении выступить на женском футбольном турнире Олимпийских игр 2020 года единой командой Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Этот вопрос обсуждался на заседании организационного комитета ФИФА по проведению соревнований под руководством Александера Чеферина, который является президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Мероприятие прошло в понедельник в Цюрихе.

Квалификацию на олимпийский турнир вместо сборной Великобритании будет проходить команда Англии. Данное соглашение не касается мужского турнира.

Для европейских сборных отборочным турниром на Олимпиаду является чемпионат мира 2019 года. Три команды из Европы, которые лучше остальных выступят на чемпионате мира в Франции, получат право сыграть на Олимпиаде в Токио. Сборная Англии занимает третье место в рейтинге ФИФА, уступая только командам США и Германии. При этом англичанки пока еще не отобрались на мировое первенство.

На летних и зимних Олимпийских играх во всех дисциплинах традиционно выступает сборная Великобритании. В мировом футболе, в свою очередь, Великобританию представляют сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. До 2012 года женская сборная Великобритании не созывалась. На Олимпиаду 2012 года в Лондоне британская команда получила путевку, как принимающая Игры сторона.

Национальный олимпийский комитет Великобритании поручил создать единую команду Футбольной ассоциации Англии. Ассоциации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии выступили против привлечения футболисток своих сборных в британскую команду, так как это могло поставить под угрозу их независимый статус и существование, как отдельных сборных. Главным тренером сборной стал англичанин Хоуп Пауэлл, который вызвал в команду 19 футболисток, из которых 17 были англичанками, а две - валлийками. На Олимпиаде сборная Великобритании вышла из группы, одержав три победы, но в четвертьфинале проиграла команде Канады (0:2).